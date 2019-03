BELLEROSE, Noël



Paisiblement, entouré des siens, le 10 mars 2019 à l'âge de 86 ans, est décédé M. Noël Bellerose, époux de Mme Diane Cloutier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Sylvie (Serge Duhamel) et France, ses petites-filles Steffie et Karel, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 24 mars de 13h à 16h au:SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu à 16h en la chapelle du complexe et ses cendres seront déposées au columbarium.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison Sercan.