MIREAULT née RACETTE

Rachelle



De Ste-Marguerite-du-Lac-Masson, le 10 mars 2019, à l'âge 89 ans, est décédée Mme Rachelle Racette, épouse de feu M. Léon Mireault.Elle laisse dans le deuil ses enfants Céline (Michel), Richard (Jocelyne) et Danielle, son petit-fils Francis, ses arrière-petits-enfants Laura-Lee et London, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au955, RUE GRIGNONSTE-ADÈLEle dimanche 24 mars de 14h à 17h. Une réunion de prières aura lieu en son honneur ce jour même au salon à 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur ou à Dystrophie Musculaire Canada.