Caitlyn Jenner a inspiré la youtubeuse Gabrielle Marion à entamer sa transition

La youtubeuse Gabrielle Marion s’est prêtée au jeu de «La face cachée» et a dévoilé plusieurs anecdotes concernant sa vie en tant que femme trans.

C’est que la youtubeuse a vécu sa transition publiquement sur sa chaîne, elle qui a documenté sans filtre presque toutes les étapes à travers une multitude de vidéos.

Avant d'entamer toute cette transition, Gabrielle a indiqué avoir été inspirée par une femme trans bien connue : Caitlyn Jenner.

«C’est très stéréotypé, mais quand Caitlyn Jenner a fait son coming out, je me suis dit : est-ce que je vais attendre d’avoir 65 ans et ne plus avoir de vie à vivre? Je veux dire, je pourrai moins en profiter (à cet âge). Je me suis dit : c’est le moment ou jamais de le faire, j’avais 23 ans, j’étais comme “lets go”», confie la jeune femme à Simone FB, l'animatrice.

À son tour, Gabrielle inspire de nombreuses personnes qui lui écrivent toutes les semaines pour la remercier d'avoir partagé tous les détails de sa transition par le biais de sa chaîne YouTube.

Dans «La face cachée...», Gabrielle se confie sur des nombreux aspects de sa vie, incluant sa relation avec ses nouvelles chirurgies plastiques (qu'elle adore!), son obsession du moment et son nouveau projet excitant : un livre!

Voyez «La face cachée de Gabrielle Marion», juste ici!