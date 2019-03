FORGET, Claudette



À l'Oasis de paix de l'hôpital Marie-Clarac, le 14 mars 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Claudette Forget, épouse de feu de Ronald Rochon.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Simon (Stéphanie) et Steve (Geneviève), ses petits-enfants Emily, Alysson, Philippe, Olivier, Étienne et Julien, sa soeur, ses frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 22 mars de 18h30 à 21h00 et le samedi 23 mars de 9h à 11h00, suivi d'une cérémonie commémorative à 11h30 à la :DES LAURENTIDES328 RUE DE MARTIGNY OUESTST-JÉRÔME, J7Y 4C9sortie 43 O. de l'A-15 angle Roland GodardUn repas vous sera offert après la cérémonie.Un merci spécial au personnel et bénévoles des soins palliatifs de l'hôpital Marie-Clarac ainsi qu'à la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal pour leurs support et bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, en sa mémoire, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à ces organismes:fondationmarieclarac.org