Ces biscuits débordent de Nutella et vous mettront l’eau à la bouche

Attention, cet article risque de vous mettre l’eau à la bouche!

Kookébox concocte les biscuits les plus décadents de Montréal et les environs depuis maintenant 1 an.

La jeune entreprise a quatre «recettes» sucrées qui font saliver. Celle qui retient le plus l’attention toutefois, est la recette de biscuits aux pépites de chocolat fourré au Nutella. WOW!

Les biscuits sont donc remplis de tartinade au chocolat à la noisette ce qui en fait le dessert par excellence pour les amateurs de Nutella!

Kookébox offre aussi des biscuits classiques aux pépites de chocolat, des biscuits au Kit-Kat ou encore des biscuits au Oreo. De quoi se régaler!

En plus, le plus incroyable dans tout ça est que vous pouvez même commander vos boîtes de biscuits en ligne et vous les faire livrer! Sinon, le seul endroit à Montréal où les créations Kookébox sont disponibles c’est au Cafécito dans le Vieux-Montréal.

