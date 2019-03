C’est le printemps et il sera cubain !

Enfin quelques rayons de soleil, mais attendons avant de célébrer victoire, on ne sait jamais. Pour nous redonner des couleurs, l’Orchestre National de jazz de Montréal nous a préparé tout un programme. Samedi 23 mars, au Théâtre rouge du Conservatoire de musique de Montréal (4750 rue Henri-Julien), les 27 musiciens feront revivre le Cuban Fire -ici-

du compositeur et chef d’orchestre Stan Kenton-ici.

Un monument

Enregistré en 1956, et composé par Johnny Richards, cette suite en sept mouvements est sans contredit, l’une des plus enlevantes qui soit. Télescopant le jazz avec la musique cubaine, Stan Kenton et des troupes (Bud Brisbois, Sam Noto, dalton Smith, trompettes), Lennie Niehaus, Bill Perkins, Lucky Thompson (saxophones), ont véritablement placé la barre très haute-ici-.

Plus de 60 ans après, rien n’a vieilli et cet enregistrement continue à battre dans le cœur-ici

de tous les passionnés de jazz, ainsi que de grands orchestres.

En première partie, le tromboniste Jean-Nicholas Trottier nous fera découvrir sa nouvelle composition : Suite for Joe.