BEAULIEU, Jean-Claude



À Montréal, le 12 mars 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé Monsieur Jean-Claude Beaulieu.Il laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Robert Gauthier), Lyne (Michel Nadeau) et Jean-Claude Junior, sa soeur Carole, la mère de ses enfants Berthe Woods, ses petits-enfants: Cynthia, Yannick, Alexandre, Marie-Claude, Kasandra, ses trois arrière-petites-filles, sa conjointe Francine ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 21 mars 2019 de 13h30 à 17h et de 19h à 20h, au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu ce même jour à 20h en ce même complexe.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié en la mémoire de Jean-Claude Beaulieu.