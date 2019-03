MARCOTTE, Louis



À l'IUCPQ, le 6 mars 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Louis Marcotte, époux de dame Suzanne Beaulieu, fils de feu monsieur Donat Marcotte et de feu dame Marie-Claire Tremblay. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Suzanne; ses quatre filles : Lyne (Ronald Bélanger), Johanne, Brigitte et Michèle (Olivier Perret) ; ses petits-enfants : Alexis Marcotte Bélanger (Marie-Philipe Tremblay), Ariane Marcotte Bélanger (Hugo Levasseur Blouin), Victorine Marcotte (Élie Rico), Salomé Hurtubise, Arnaud Hurtubise et Alice Hurtubise, son arrière-petit-fils Édouard Blouin, sa soeur Georgette Marcotte (feu Paul Bleau), son frère Patrick Marcotte (Françoise Guy); ses beaux-frères et belles-soeurs : Esther Beaulieu (feu Ian Crichton), Claude Beaulieu D'Astous (feu Roger D'Astous), Christine Beaulieu (Louis-Marie Bouchard), Alain Beaulieu (Reine Coudé), Jeannot Beaulieu (feu Claude Mercier), feu Raymond Beaulieu (Louise Boulanger), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'IUCPQ, département des soins palliatifs pour leur attitude bienveillante ainsi que les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Canadienne pour la santé mentale 8255, boul. Henri-Bourassa suite 220, Québec (Qc) G1G 4C8 tél. 418-529-1979 ou la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC 4715, avenue des Replats, bur. 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél. 418-682-6387.