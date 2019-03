AYOTTE, Ghislaine (née Lord)



À Terrebonne, le 16 mars 2019, à l'âge de 75 ans, est décédée madame Ghislaine Ayotte (née Lord), épouse de feu Pierre Ayotte.Elle laisse dans le deuil ses filles Christine (Jacques), Louise (Dominic) et son petit-fils Xavier, son frère et sa soeur, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:MASCOUCHE, QC, J7K 2L7, 450-474-4141 complexefuneraireroy@gmail.comle samedi 23 mars 2019 de 13 h 00 à 16 h 00 et une liturgie de la Parole aura lieu à 16 h 00 au même endroit.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Adhémar-Dion.