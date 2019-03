Des affiches soft-sexu pour mettre un peu de piquant dans votre déco

L'entreprise montréalaise Out of the propose des imprimés et des designs à saveur érotique parfaits pour mettre un peu de piquant dans votre logement.

Les œuvres d’art d'Out of the sont un hommage à la sexualité tout en étant un brin comiques. Parmi les illustrations, on retrouve entre autres un couple avec des avocats en guise d’organes génitaux. Pourquoi pas?

Évidemment, ces illustrations risquent de faire sursauter votre mère lors de sa prochaine visite chez vous! Vous êtes prévenu!

Pour vous procurer les œuvres d'Out of the, c’est par ici.

