PHARAND-LAFONTAINE

Thérèse



Le 16 mars 2019, est décédée à l'âge de 87 ans, madame Thérèse Pharand, épouse de feu Claude Lafontaine.Elle laisse dans le deuil ses enfants Martin, Lise (Daniel Simard), feu Christian (Marie-Claude Côté) et feu Marie-Claude, ses six petits-enfants, ses trois arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 28 mars 2019 de 13h30 à 16h30 à laUne cérémonie suivra à 16h30 en la chapelle de la résidence funéraire.Vos messages de sympathie peuvent se traduire à la Fondation de l'Hôpital Charles-Lemoyne.