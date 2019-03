AUDET, Jean-Guy



À Montréal, le 16 mars 2019, après 88 printemps, s'est éteint Jean-Guy Audet, époux de Jeannine Bertrand.Outre sa tendre épouse, il laisse dans le deuil ses filles Marie (Pierre), Hélène (Michel) et Julie (Bruce), ses frère et soeurs Cécile, Charles-Henri, Marielle, Pierrette, ses petits-enfants, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 23 mars au Complexe Urgel Bougie St-François d'Assise, 6700, Beaubien Est, Montréalde 9h à 11h. Suivront une cérémonie de la Parole et un rassemblement en son honneur.Des dons à l'Institut de cardiologie de Montréal seraient appréciés.