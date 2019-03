CALLÀ, Immacolata (née Sità)

CALLÀ, Immacolata

C'est avec regret que nous annonçons le décès de Mme Immacolata Sità, épouse de feu Amedeo Callà, survenu le 19 mars 2019 à l'âge de 85 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Rosa, Nicodemo (Clara), Salvatore (Rosa) et Luciana, ses petits-enfants Claudio, Sabrina (Kevin), Amelia, Bianca, Massimo et Gabriella, son arrière-petite-fille Mia Rose, ses soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire St-François-d'Assise/Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien est, Montréal,le jeudi 21 mars 2019 de 14h à 17h et 19h à 22h et le vendredi 22 mars à compter de 9h, suivi des funérailles qui seront célébrées à 11h en l'église Marie-Auxiliatrice, 8555 boulevard Maurice-Duplessis, Montréal.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.