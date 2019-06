«J’apprends le français»: une initiative de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain

Lancé par la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, avec l’appui du gouvernement du Québec, «J’apprends le français» est un programme novateur de jumelage linguistique entre commerçants et étudiants destiné à améliorer les compétences linguistiques des propriétaires et employés de petits commerces et ce, au sein même de leur établissement.

L’objectif de cette démarche est de développer les compétences linguistiques du commerçant immigrant pour qu’il soit en mesure d’offrir un bon service en français à sa clientèle et sensibiliser le grand public envers la réalité des commerçants allophones. Entrevue avec Michel Leblanc, Président et Chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain.

Pour plus d’information, visitez: www.japprendslefrancais.ca