La Gaspésie, là où on fabrique la neige

« Pour les 400 bénévoles des 17 clubs de la région, entretenir le réseau de plus de 3000 kilomètres de sentiers, n’est pas toujours une sinécure. Heureusement, ces derniers sont fiers et ils ont à cœur d’offrir aux motoneigistes de très beaux sentiers. »

Il est certain que l’attrait du fameux Rocher Percé demeure un des éléments les plus attractifs pour les motoneigistes qui veulent tous le voir en hiver. Toutefois, de l’avis de Danis Pelletier, il y a beaucoup d’autres choses à voir.

« Ici, les montagnes et la mer se croisent à tous moments. Vous pouvez rouler dans un sentier et tout à coup, déboucher sur une vue imprenable de la mer. Vous retournez dans la forêt et quelques minutes plus tard, encore une fois, c’est la mer. Le spectacle change à chaque courbe du sentier. Vous pouvez rouler 300 à 400 kilomètres sans jamais avoir le même point de vue. »