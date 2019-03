La météo fait grimper le prix des fruits et légumes

Le prix des fruits et légumes frais a augmenté au cours des dernières semaines en raison des aléas météorologiques et économiques.

Ainsi, dans différents supermarchés, le prix régulier du chou-fleur frôle les 5 $, le poivron se vend à 3,99 $ la livre et les fraises sont à plus de 3,50 $ le casseau ces jours-ci.

Il faut dire qu'entre novembre et juin, 60 % des fruits et légumes proviennent de l'étranger, principalement des États-Unis et du Mexique.

«Il y a eu beaucoup de pluie et de froid aux États-Unis. Les nuits étaient entre 0 et 10 °C, donc ç'a affecté énormément les productions comme le chou-fleur, le brocoli, les poivrons, les laitues et les tomates», a expliqué Carl Drouin, grossiste chez FLB Solutions alimentaires, en entrevue à TVA Nouvelles.

Celui-ci a pris en exemple le céleri, dont il venait de recevoir un nouvel arrivage. «J'ai payé 4,41 chacun. Je le revends plus cher. Je le vends parfois à un distributeur, qui le revend à un consommateur», a-t-il mentionné.

Pour compenser les problèmes de production aux États-Unis, M. Drouin a dû se tourner vers l'Europe. Or, la faiblesse du dollar canadien face à l'euro a fait gonfler la facture de ses importations.

Les consommateurs ne sont pas les seuls perdants face au prix élevé des légumes. Les détaillants doivent aussi absorber certaines pertes.

«La laitue iceberg va être annoncée à 1 $ demain (jeudi). C'est pas cher, mais c'est en deçà de ce que ça coûte», a affirmé Alain Lessard, propriétaire du commerce Pomme Salade.

Des consommateurs croisés par TVA Nouvelles ont déploré le prix de légumes. Certains ont mentionné surveiller de près les rabais pour économiser, tandis que d'autres tentent de privilégier les légumes québécois de saison.