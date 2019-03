La productivité gouvernementale

Malgré les engagements rompus, les projets de loi cheminant péniblement et les rebuffades d’Ottawa, la CAQ continue de caracoler en tête dans les sondages. Les Québécois sont contents du changement malgré le peu de substance que les caquistes leur ont servi jusqu’à présent.

À vau-l’eau

Encore portée par la vague qui l’a menée au pouvoir, la CAQ a modifié ses positions sur les trop-perçus d’Hydro-Québec et sur la gratuité scolaire sans que les Québécois ruent dans les brancards. Les entourloupettes sur la hauteur des surplus budgétaires ont recueilli la même indifférence populaire. Toute une dérive pardonnée facilement à un parti promettant d’en remettre plus dans la poche des Québécois !

Sur le plan législatif, le gouvernement tente de mettre en place ses promesses électorales sans qu’aucune loi significative n’ait encore été adoptée. L’encadrement du cannabis désespère les experts. Le taux uniforme de la taxe scolaire profitera surtout aux grandes corporations et fait craindre un manque de ressources. L’improvisation autour des maternelles 4 ans laisse perplexes les intervenants. Le projet de loi sur l’immigration se bute à l’obstination d’Ottawa et aux tribunaux. Les frais exigibles aux parents d’enfants d’âge scolaire continueront d’être exorbitants pour les projets particuliers. Et le peuple est content.

Sans trop de fracas, nous apprenons également que l’horizon est bouché dans les relations fédérales-provinciales avec un gouvernement Trudeau qui dit non à la déclaration unique d’impôt et aux volontés autonomistes du Québec sur l’immigration tout en n’ouvrant pas très grand les goussets sur les infrastructures. Qu’à cela ne tienne, monsieur Legault est confiant et la population a envie d’y croire !

Drôle de bulletin

Il est tout de même cocasse qu’avec si peu de réalisations, le gouvernement caquiste jouisse d’une telle estime populaire. Patronat et syndicat seraient aussi dans les mêmes dispositions à l’égard du gouvernement.

C’est à croire qu’en lésinant sur son programme, on évite le trouble.