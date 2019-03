Voici ENFIN la bande-annonce de la 3e saison de «Stranger Things»

Bien qu’on doive encore attendre quelques mois avant la sortie sur Netflix de la troisième saison de Stranger Things, on a ENFIN eu droit à une bande-annonce pour patienter!

Les nouveaux épisodes sortiront le 4 juillet prochain, le Jour de l’indépendance des États-Unis, et on ne pourrait pas être plus excités.

La magnifique bande-annonce est très prometteuse. La nostalgie des années 80 semble à son plus fort et le choix de la chanson Teenage Wasteland est parfait.

On sait que la saison va contenir 8 épisodes, et que tout se déroulera sur un été.

Dans la bande-annonce, on voit nos personnages qui passent beaucoup de temps au centre commercial, où Steve semble travailler. On sait que ce «Starcourt Mall» aura une grande importance.

Ahoy! Something is coming... to Hawkins, Indiana! pic.twitter.com/BI4wFRVzvB — Stranger Things (@Stranger_Things) 16 juillet 2018

On sait aussi qu’ils vont passer du temps à la piscine (allo Billy le sauveteur!), autour de feux de camps ou encore dans une foire.

On voit aussi Jim et Joyce ensemble et on espère vraiment ce que sera enfin la saison où ces deux personnages vont devenir un couple!

Les images sont très belles, comme dans les 2 saisons précédentes, mais les effets spéciaux semblent être encore meilleurs. Est-ce que le budget de Stranger Things aurait été bonifié? Probablement.

Pour ce qui est du monstre, le «Shadow Monster», les créateurs de la série ont indiqué que celui-ci allait avoir une nouvelle stratégie pour cette saison puisque ses «chiens» n’ont pas réussi à vaincre Eleven dans la saison précédente.

On aperçoit d’ailleurs un nouveau monstre terrifiant à la fin de la bande-annonce...

Visionnez les nouvelles images ici:

