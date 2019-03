Les détaillants en ligne étrangers devront prélever la TVQ au Québec

« On va imposer que les détaillants étrangers qui vendent au Québec au-delà de 30 000 $ par année prélèvent une taxe de vente », a indiqué hier au Journal le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon.

Or, plusieurs détaillants en ligne, pourtant très actifs au Québec, ignorent toujours les règles de Revenu Québec et n’ajoutent pas la TVQ aux factures de leurs clients québécois.

« Il a des joueurs en ligne qui ne prélèvent pas la TVQ. On a créé des règles disant que, en haut de 30 000 $ de ventes par année, on charge une taxe de vente et on s’inscrit. On aura une loi qui va l’entourer », a précisé le ministre.