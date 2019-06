Les relations significatives, essentielles au bien-être

La recherche indique que les relations saines sont essentielles au bien-être et qu’elles contribuent à la réduction du stress et à l’amélioration de la santé physique et mentale. Voici 4 éléments positifs que les relations saines peuvent apporter.

1. Vivre plus longtemps

Un examen de 148 études a révélé que les personnes ayant des relations sociales significatives et solides présentent 50% moins de risque de mourir prématurément. De la même manière, une recherche de l'auteur réputé Dan Buettner calcule que s’engager auprès d’un partenaire de vie peut allonger de trois ans l’espérance de vie.

2. Faire face au stress

Le soutien offert par un ami attentionné peut constituer un tampon contre les effets du stress. Dans une étude portant sur plus de 100 personnes, les chercheurs ont découvert que les personnes qui effectuaient une tâche stressante se rétablissaient plus rapidement lorsqu’elles se souvenaient de personnes avec qui elles entretenaient des relations significatives. En revanche, ceux à qui ont a rappelé des relations stressantes ont ressenti encore plus de stress et une pression artérielle élevée.

3. Être en meilleure santé

La recherche indique que des relations solides contribuent à la santé à tout âge. Un sondage international Gallup, en 2012, a révélé que les personnes qui estiment pouvoir compter sur leurs amis et leur famille sont généralement plus satisfaites de leur santé que les personnes qui se sentent isolées.

Un faible soutien social est donc lié à un certain nombre de conséquences sur la santé telles que la dépression, une fonction immunitaire diminuée et une augmentation de la pression artérielle

4. Se sentir plus riche

Une enquête réalisée par le bureau national de la recherche économique auprès de 5 000 personnes a révélé que doubler notre groupe d’amis avait le même effet sur notre bien-être qu’une augmentation de 50% de nos revenus ! Une autre raison de s’investir dans des relations d’amitié saines et sincères.