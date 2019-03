Manifestation de travailleurs qui veulent être payés à Port-Cartier

PORT-CARTIER – Une quarantaine de travailleurs de la construction, dont le syndicaliste Bernard «Rambo» Gauthier, ont brièvement manifesté mercredi matin devant l'entrée de la scierie Arbec à Port-Cartier.

Ces travailleurs et entrepreneurs ont dénoncé ne pas avoir été payés après la réalisation de travaux pour la construction de l'usine de biocarburant Bio Énergie AE du Groupe Remabec. Produits Forestiers Arbec détient 50 % du Groupe Remabec, un important opérateur forestier.

Les travailleurs ont l'impression d'être les victimes collatérales des difficultés rencontrées pendant la construction de l’usine, qui s’est terminée l'été dernier. Des conflits sont survenus entre le maître d’œuvre, l’entrepreneur général, des fournisseurs et des sous-traitants. Aussi, les coûts de main-d’œuvre ont gonflé en cours de route quand le chantier a changé de statut, passant d’industriel léger à industriel lourd.

Un entrepreneur électricien croisé sur place par TVA Nouvelles a affirmé être en attente d’un paiement de 300 000 $. «Les banquiers me disent "aïe, Marc, tu vas être réglé quand?" Je ne le sais pas, j’ai pas de nouvelles, a raconté Marc Poirier de RPF Électrique. C’est la première fois que je suis obligé de sortir dans la rue pour lever la main et dire "écoutez-nous. On a besoin d’être payé. Vous nous fragilisez."»

Selon le représentant syndical Bernard Gauthier, la compagnie Arbec doit être plus sensible à la situation des entreprises de la région.

«Payez donc ce que vous avez à payer. C’est du n’importe quoi. Ils vont être obligés de le faire un jour pareil. Nos entreprises, c’est elles qui nous font vivre quand on n'a pas beaucoup d’ouvrage dans le coin. Faut en prendre soin de ces entrepreneurs. La Côte-Nord est tricotée serrée, on va se tenir», a déclaré le représentant syndical.

Pour sa part, le président de la Chambre de commerce de Port-Cartier jugeait inutile la manifestation. Michel Gignac s’attend à ce qu’Investissement Québec, qui a consenti une aide de 10 millions $ pour la réalisation du projet, intervienne dans le dossier afin que l’entreprise puisse aller de l’avant avec une seconde phase.

«Lorsque tout cela sera réglé, ça va fonctionner numéro 1. C’est juste un début, ça. C’est pas en faisant des manifestations qu’on va régler le problème», a-t-il affirmé.