Mon enfant m’inquiète

Je suis une professionnelle qui a un horaire de travail chargé, ce qui oblige mon conjoint à prendre beaucoup d’espace dans la maison, car c’est lui qui va chercher notre fils de trois ans à la garderie et qui voit à la préparation des repas. Je ne prends pas toujours mon repas du soir à la maison et il m’arrive de n’être pas rentrée quand notre fils va au lit.

Ce qui fait que lorsque j’y suis, il devient complètement fou. Il n’en a jamais assez de jouer avec moi avant et après le repas, et le moment de le mettre au lit est sans fin. Mes bisous et mes « je t’aime » sont toujours insuffisants, et je dois en passer par la crise de larmes pour qu’il cesse de s’accrocher après moi. Comme il est plus normal avec mon mari et sa mère quand elle le garde, pensez-vous, comme tout le monde, que c’est moi qui crée ça chez lui ?

Maman qui voudrait bien faire

Votre pédiatre serait plus à même de vous donner une piste de réflexion. Mais disons que mes lectures m’indiquent que votre enfant est en pleine période œdipienne, et qu’il se peut que le manque de vous, compensé par un trop-plein affectif de vous quand vous êtes à la maison, trouble ses repères.