Montréal: il aurait ciblé des jeunes filles à la recherche d’un emploi de gardienne

La police de Montréal recherche des victimes potentielles d’un homme de 52 ans qui aurait tenté de leurrer des adolescentes dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles.

Juan Manuel Cano Mendez a été arrêté le 13 mars par les enquêteurs de la Section de l’exploitation sexuelle, volet pornographie juvénile et leurre du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Selon les autorités, le suspect serait entré en contact avec «au moins 10 jeunes filles âgées entre 14 et 17 ans dans le but de commettre du leurre et d’obtenir des services sexuels».

Toujours selon la police, Juan Manuel Cano Mendez aurait ciblé ses présumées victimes sur des sites de petites annonces.

Il aurait ciblé de jeunes filles qui étaient à la recherche d’un emploi de gardienne d’enfants.

Certaines victimes alléguées habitaient à Montréal, mais d’autres ont été recensées dans diverses régions du Québec.

Les enquêteurs au dossier disent avoir de bonnes raisons de croire que l’homme aurait pu faire d’autres victimes.

Juan Manuel Cano Mendez a comparu la semaine dernière au palais de justice de Montréal sous des accusations de leurre d’enfant et d’avoir communiqué avec une personne mineure pour l’obtention de services sexuels. Il est demeuré détenu.

Le suspect utilisait comme pseudonymes les noms de «Bruno Sarkovitz» et de«Liam Elonn», ainsi que les adresses courriel suivantes: bruno.sarko@live.com, liam.elonn@gmail.com, liam.bigu@gmail.com et liam.orce@gmail.com.

Le véhicule conduit par Juan Manuel Cano Mendez était un Mazda 5 2010 de couleur noire ou un Jeep Compass 2019 de couleur noire.

Toute personne qui aurait été victime ou qui connaît quelqu’un qui aurait pu être victime de Juan Manuel Cano Mendez est invitée à se rendre à son poste de police de quartier ou à communiquer avec le 911 afin de déposer une plainte officielle.