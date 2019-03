« On avance! On avance! »

Triste spectacle que celui de la déconfiture des indépendantistes à l’Assemblée nationale.

Le titre vient d’une publication Facebook faite par un ex-militant d’Option nationale maintenant (très fervent) chez Québec solidaire. Au politburo même! La consécration.

Son « On avance » m’a bien fait rire. A-t-on corrigé les résultats de l’élection de 2018? Les chiffres ont changé à mon insu? Car aux dernières nouvelles, c’était 17.1% au PQ et 16,1% à QS.

On pourra bien changer l’endroit où vont s’assoir les députés, cette donnée, elle, est immuable. C’est le verdict populaire. Catherine Fournier a décidé de sacrer son camp, son exécutif lui a dit « ciao bye là! » et, bien franchement, elle avait l’air bien triste, au Salon bleu, sur les banquettes des indépendants, à côté de Guy Ouellette.

Mais bon, symboliquement, Québec solidaire a ravi le titre de 2e opposition au PQ. Certains s’en réjouissent. Grand bien leur fasse.

Qui avance? La CAQ avance...

N’en déplaise à la gauche, si l’on se fie aux dernières enquêtes d’opinion, le seul parti qui a de quoi se réjouir à Québec, c’est la CAQ de François Legault.

Malgré les promesses rompues, les faux pas en environnement, les problèmes évidents de communication qui ont miné ses premiers pas de gouvernance, malgré tout ça, François Legault a consolidé et même augmenté son avance dans l’appui populaire.

Les autres partis stagnent. Le Parti libéral du Québec, à 10% dans l’électorat francophone, frôle l’extinction en dehors de l’île de Montréal. En soi, c’est l’effondrement de ce parti qui devrait provoquer mille et une chroniques apocalyptiques.

Mais c’est le PLQ. Nous savons déjà que ses alliés dans les médias, là où c’est un trademark que de l’appuyer d’élection en élection depuis quarante ans, ne saliveront pas à l’idée de l’enterrer.

Pendant ce temps, QSistes et péquistes se crêpent le chignon comme d’habitude. C’est pathétique quand même que de voir les « indépendantistes » se chamailler pour les 3e et 4e place dans ce système parlementaire britannique où ces rôles sont, au final, symboliques, bien peu différenciés.

Pour l’honneur quoi.

Et un peu de temps d’antenne.

Le Parti québécois n’a pourtant pas à en quémander par les temps qui courent. On pourrait croire qu’il gouverne tant on écrit sur lui. On fait la file pour rédiger son épitaphe. Certains aimeraient tellement avoir « l’honneur » de son exclusivité.

QS n’est pas en reste. Ça fait des semaines qu’on prépare, qu’on mouline, qu’on discute du prochain congrès où il sera question de laïcité. Tout, absolument tout est mis en œuvre pour que la marmite ne saute pas.

Le Journal de Québec

C’est que ça se chicane pas mal fort entre partisans de l’option A (Bouchard-Taylor, pas un pouce de plus) et ceux de l’option B (à peu près la position du Parti libéral). Ne parlons pas de l’option C (une hérésie, un appui à l’interdiction des signes religieux pour les enseignants et même un peu plus), cette avenue malvenue, refusée par le politburo.

On a très, très hâte que ce dossier soit réglé à gauche. Ça devient de plus en plus difficile de faire semblant que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.

Deux partis marginaux

On dit parfois qu’il y a environ deux millions de citoyens, de citoyennes qui sont prêts à s’identifier à l’indépendance au Québec, enclin à voter oui. Ça fait une belle base ça non?

Vous êtes-donc où? Vous indépendantistes?

En additionnant les résultats électoraux de 2018 du PQ et de QS on ne parvient pas à dépasser la CAQ. En ce qui a trait au nombre de députés, c’est 55 en dessous. On me dira qu’il y a des « indépendantistes » à la CAQ, je le veux bien, mais ce parti ne sera pas celui de la tenue d’un référendum ou de l’enclenchement de toute démarche dans le sens de la souveraineté.

En fait, c’est la promesse la plus importante de François Legault, celle qui est à la base de sa coalition : ne jamais le faire.

Pour le moment, il y a deux partis marginaux qui portent l’étiquette « indépendantiste ». Et ils sont en guerre ouverte l’un contre l’autre.

Oui, c’est un triste spectacle que celui de la déconvenue des indépendantistes. « On avance! » clame l’autre... Ah oui?

Pour beaucoup, la seule raison de se réjouir, c’est que le fond du baril approche et qu’il ne sera possible, de là, que de regarder par en avant.