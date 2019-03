«Porte-monnaie» célèbre son premier anniversaire en accueillant de la concurrence

La liste de reproches que je peux faire au capitalisme est longue, mais j’affectionne particulièrement un de ses éléments fondamentaux : la concurrence. Quand elle se fait dans les règles de l’art, elle force la créativité et l’innovation, et le consommateur en sort gagnant.

Si les constructeurs automobiles japonais n’avaient pas mis les pieds sur le marché nord-américain pour réveiller les géants de Détroit qui dormaient au gaz, on serait probablement encore pognés avec de gros bazous pas fiables.

Même en musique, le désir de se démarquer de ses compétiteurs a donné lieu à des courses à la créativité profitant à tous les mélomanes : les Stones VS les Beatles, NSYNC VS les Backstreet Boys, Cardi B VS Nicki Minaj...

Cette semaine marque le premier anniversaire de la section porte-monnaie du Journal. Au départ, on s’était donné la mission de parler de finance et d’affaires de façon décomplexée et sans formalité afin de rejoindre les nouvelles générations, souvent mal desservies sur ces sujets.

Comme beaucoup de nos lecteurs, on a compris que l’argent est un bon serviteur, mais un bien mauvais maître. Parler de REER et d’économie, c’est bien, mais mettre de l’avant la consommation responsable, le bienêtre au travail, l'éthique, les enjeux environnementaux et l’entrepreneuriat comme source d’épanouissement, c’est encore mieux.

Depuis, la recette a vraisemblablement fait des petits chez certains de nos compétiteurs. Pourvu que personne ne joue les Gad Elmaleh, c’est avec grand plaisir qu’on les attend dans l’arène médiatique.

Maintenant qu’on a de la concurrence (on vous laisse deviner c’est qui), nous voilà encore plus motivés à vous offrir du contenu et de l'information de qualité.

L’équipe de porte-monnaie vous remercie d’avoir lu nos articles, visionné nos vidéos sur Facebook et écouté nos podcasts (ici!) en si grand nombre!

Pour ceux qui ne nous connaissaient pas encore, voici certaines de nos publications les plus populaires à ce jour :