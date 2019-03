Quatrième trimestre: les fonds Sagard pèsent sur les résultats de Power Corporation

Les profits de Power Corporation ont faiblement progressé au quatrième trimestre en raison principalement de la contre-performance des fonds Sagard en Chine et en Amérique du Nord.

Les fonds Sagard et d’autres placements de Power ont subi une perte nette de 20 M$ au cours de la période qui a pris fin le 31 décembre, alors qu’ils avaient dégagé des profits nets de 139 M$ un an plus tôt. Ces mauvais résultats « reflètent la baisse des cours des actions », a expliqué le conglomérat montréalais, mercredi.

Sagard China a enregistré une perte trimestrielle de 42 M$, tandis que Sagard Holdings (Amérique du Nord) était dans le rouge de 36 M$. Sagard Europe a toutefois généré pour Power des profits de 37 M$ au cours des trois derniers mois de 2018, soit près de 10 fois plus qu’au 4e trimestre de 2017.

Sagard Holdings a notamment pâti d’une perte de valeur de 66 M$ découlant de son investissement dans l’entreprise de cliniques de fertilité IntegraMed, qui exploite le réseau Procrea au Canada.

Le bénéfice net de Power Corporation a atteint 229 M$ (49 cents par action) au quatrième trimestre, en légère hausse par rapport aux 208 M$ (44 cents par action) dégagés un an plus tôt. Le fait que la plus importante filiale du groupe, la Financière Power, a plus que doublé ses profits a permis de limiter les dégâts.

Gros gain dans l’énergie

En novembre, Power Corporation a réalisé un profit de 62 M$ en vendant sa participation de 32,9 % dans Eagle Creek Renewable Energy, un exploitant américain de centrales hydroélectriques qu’il détenait avec Claridge, le holding du richissime Montréalais Stephen Bronfman, et une firme d’investissement new-yorkaise.

La société d’État Ontario Power Generation (OPG) a déboursé 388 M$ pour Eagle Creek.

Pour l’ensemble de l’année 2018, les profits nets de Power Corporation ont stagné, atteignant 1 287 G$ (2,77 $ par action), contre 1 286 G$ (2,77 $ par action) en 2017.