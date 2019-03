Québec pourrait financer un projet de création d’un «Amazon québécois»

Le gouvernement Legault n’écarte pas l’idée de financer le projet d’un «Amazon québécois».

«Ce n’est pas nous qui allons créer l’idée. Mais si quelqu’un vient nous voir avec un bon projet, une bonne équipe, on va le regarder. On est carrément ouvert aux entrepreneurs qui ont de bonnes idées», a indiqué mardi au Journal le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, en marge du Sommet Hop!, à Montréal.

Selon ce dernier, Investissement Québec pourrait être appelé à jouer un rôle plus important auprès d’entrepreneurs issus du secteur numérique et de la vente en ligne.

«J’ai mentionné qu’Investissement Québec serait plus agressif, en termes de prise de risque. Alors, il y a des gens qui commencent à réfléchir à ce genre de situation», a-t-il laissé entendre.

Créer une alternative

L’homme d’affaires Alexandre Taillefer avait déjà évoqué par le passé le désir de voir naître un projet d’«Amazon québécois» afin de créer une alternative au géant américain du commerce en ligne au Québec.

Le géant Amazon domine les ventes sur le web au Québec alors que quatre consommateurs sur 10 qui magasinent en ligne le font sur sa plateforme chaque mois.

Alexandre Taillefer soutenait notamment que les détaillants québécois devaient «mutualiser leurs infrastructures» et leur logistique afin d’être aussi efficaces qu’Amazon, capable de tout livrer en 24 h à faible coût.

L’homme d’affaires avançait qu’un ou deux entrepôts suffiraient à desservir le Québec. «Ça coûtera de 25 à 50 millions $, ce n’est pas tant», avait-il laissé entendre en mars 2017.

En retard

Le ministre Fitzgibbon reconnaît que les détaillants québécois sont «en retard» alors que seulement 10% d’entre eux détiennent actuellement des sites transactionnels en ligne.