Sondage de l’AJLNH: Carey Price est le meilleur gardien

Carey Price est le meilleur gardien de la Ligue nationale de hockey (LNH) selon un sondage annuel du syndicat des joueurs du circuit dont les résultats ont été diffusés mercredi.

Plus de 500 joueurs de la ligue ont participé au processus comprenant notamment des questions sur les joueurs et des aspects hors glace. Interrogés au sujet des gardiens, 29,9 % de 475 répondants ont identifié Price comme le plus dominant. Le plus proche poursuivant du porte-couleurs du Canadien de Montréal est Pekka Rinne (17,3 %), des Predators de Nashville. Le Québécois Marc-André Fleury (6,5 %), des Golden Knights de Vegas, est quatrième.

La haute estime des joueurs à l’égard de Price n’est pas surprenante, car dans une autre consultation de l’Association des joueurs (AJLNH), l’an passé, plus de 40 % des répondants considéraient le numéro 31 du Tricolore comme le gardien le plus difficile à déjouer. Il y a également moins d’un mois, le site The Athletic montrait que le Britanno-Colombien est celui dont le nom revenait le plus souvent en tête quand venait le temps de songer à l’homme masqué à choisir pour un septième match de la finale de la Coupe Stanley.