Superbes croisements

En quittant son Brésil natal pour venir s’installer au Canada, Maria Carvalho a fait face à un immense défi. Une situation démontrant que l’intégration à un nouveau milieu de vie est loin d’être une chose évidente.

Avec les questions d’immigration qui sont toujours d’actualité, la pièce Maria et les vies rêvées, laquelle est présentée jusqu’au 30 mars au Théâtre Périscope, aborde ce défi avec réalisme.

Cette création du Théâtre Sortie de secours et de Ubus Théâtre est d’abord et avant tout racontée de façon fort intéressante.

Maria Carvalho a grandi au Brésil. Elle a obtenu un emploi de professeur de théâtre, mais la violence présente dans leur milieu de vie a amené le couple et leurs deux enfants à s’installer en Colombie-Britannique.

Sur un tabouret, près de la scène, la véritable Maria raconte son histoire. Sur les planches, la comédienne Agnès Zacharie prend la relève. Elle donne vie au personnage et poursuit le récit.

La comédienne est entourée par Érika Gagnon, Éric Leblanc et Henri Louis Chalem qui jouent divers personnages gravitant autour de Maria.

La distribution évolue dans un décor rudimentaire, mais avec la signature de la compagnie Ubus Théâtre d’Agnès Zacharie, avec de la manipulation d’objets et des séquences vidéo filmées en direct.

La compagnie, qui présente habituellement ses spectacles dans un autobus scolaire transformé, le fait cette fois dans un espace beaucoup plus grand.

Croisement réussi

Maria et les vies rêvées est un mélange de fiction et de réalité. Est-ce que l’histoire de Maria Carvalho s’est bel et bien déroulée de cette façon ? Impossible à savoir totalement.

Et la chose, au bout du compte, n’est pas si importante que ça. La pièce raconte, d’abord et avant tout, une vie, à travers des sauts dans le temps.

L’histoire d’une femme qui a quitté une belle vie et un pays où elle avait une situation pour suivre un conjoint, lui aussi universitaire, et qui, à la suite d’un incident, s’est mis à craindre pour sa vie.

Maria ne l’a pas eu facile, lavant des planchers dans une boulangerie surchauffée de Vancouver pour gagner quelques sous. Une femme totalement isolée dans son nouveau milieu de vie.

Une femme qui perdra même contact avec la réalité à la suite de la séparation avec son conjoint. Un segment où l’on perd un peu le fil avec un traumatisme présenté sous des allures de complot et d’espionnage.

Les croisements entre la véritable Maria Carvalho et celle personnifiée par Agnès Zacharie sur scène sont une superbe idée. Maria Carvalho amène la matière et le réalisme et la comédienne transpose le tout sur les planches. C’est très intéressant. Et l’idée de la ramener sur scène, avec les comédiens, en fin de spectacle, est un très beau moment.