Hier matin, je prenais le métro pour me rendre à une rencontre. Je l’avoue, je suis plus souvent qu’autrement en voiture, mais à l’occasion, je prends le transport en commun. Je vais vous avouer que je ne déteste pas ça du tout. Pas de trafic, pas de gestion. Je mets mes écouteurs et je me laisse porter.

Hier, alors que j’entrais dans une station, je me suis fait arrêter par une gentille dame. Elle et quelques uns de ses comparses portaient des chandails où il était écrit «Câlin gratuit». Juste comme ça, pour rien. Sans demander de l’argent pour une cause ou de signer une pétition. Juste un sourire, un câlin, un «passez une bonne journée».

Dans la vie, je ne suis pas du genre à faire des câlins comme ça, pour rien, à des inconnus. J’en fais à ma famille, à mes enfants, à ma femme, oui, mais c’est pas mal ça.

Alors je vous dirais que, même rendu à quelques pieds de la dame en question, je doutais de mon envie de lui faire un câlin. À quoi cela allait-il vraiment me servir? Pourquoi est-ce que je ferais ça? Mais, finalement, je l’ai fait. J’ai pris la dame dans mes bras, je l’ai serré un peu, pas trop quand même je ne voulais pas avoir l’air désespéré non plus. Aussitôt que nous avons entrepris notre étreinte, un sourire s’est dessiné sur mon visage.

Pas un sourire d’extase ou un sourire sarcastique, juste un bon vieux sourire. Celui qu’on ne porte pas assez souvent sur notre visage. Celui qu’on oublie de mettre avant de partir de la maison. Celui qui fait une différence entre une bonne et une mauvaise journée.

Comprenez moi bien, il arrive à tout le monde d’avoir de mauvaises journées. Je ne crois pas que ce sois réaliste, ni même souhaitable que tout le monde affiche un sourire, envers et contre tous. Il serait ainsi impossible de vraiment connaitre l’état d’âme de quelqu’un.

Par contre, ce matin quand je suis entré dans le métro, je n’étais pas de mauvaise humeur, je n’étais simplement pas souriant. Une face neutre, qui annonçait une journée neutre. Il a suffit d’un petit calin pour me faire vivre du bonheur. Pas tellement l’action en tant que telle, mais on dirait que j’ai eu envie, par la suite, de penser à des choses joyeuses.

Les yeux de ma fille, la vivacité de mon garçon. Le rire de ma femme quand je lui raconte une bonne blague, la fierté dans le regard de ma mère quand elle me voit en spectacle. Plein de petites cases remplies de joie dans ma tête, qui restent trop souvent fermées au profit de celles remplies de doute et de gris.

Je ne vous dis pas que demain vous devriez faire des câlins à des inconnus dans le métro. Je dis plutôt que la joie, comme la peine c’est, plus souvent qu’autrement, quelque chose qui se décide. Parfois, un simple geste teinté de gentillesse nous aide à voir différement notre quotidien. Merci chère dame au chandail vert, ma journée fut, en partie grâce à vous, aussi agréable qu’un bon gros câlin.