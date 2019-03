Une légende de l'UFC en vedette à Ottawa en mai

L'UFC fera son retour dans la capitale nationale le 4 mai et, après plusieurs semaines de spéculations, tout indique que le combat principal opposera la légende Donald «Cowboy» Cerrone à Al Iaquinta.

Plusieurs médias, dont ESPN, ont rapporté que les deux poids légers ont verbalement accepté de monter dans l'octogone à Ottawa au printemps.

«Cowboy», un favori de la foule, était dans la course pour obtenir un affrontement très payant contre Conor McGregor, mais quelques conditions contractuelles de l'Irlandais auraient empêché les deux d'en découdre.

Toujours prêt à se battre contre n'importe qui, n'importe où et n'importe quand, Cerrone présente une fiche de 3-0 au Canada. Sa plus récente victoire en sol canadien remonte à juin 2018, lorsqu'il n'avait fait qu'une bouchée de Patrick Côté, à 170 lb.

De retour à 155 lb après un séjour en deux temps chez les mi-moyens, il s'est immédiatement rétabli comme un potentiel aspirant au titre en vainquant par K.-O. technique le jeune Alexander Hernandez en janvier.

Ses 22 victoires font de lui le combattant le plus victorieux de l'histoire de l'UFC. Il détient aussi le record du plus grand nombre de K.-O. et de soumissions combinées, avec un total de 16, devant Vitor Belfort et Anderson Silva.

Pour sa part, Iaquinta s'est récemment incliné contre Khabib Nurmagomedov. Il avait accepté le combat de championnat à quelques jours d'avis. Il a rapidement retrouvé le chemin de la victoire avec une performance dominante contre Kevin Lee en décembre.

AFP

Parmi les autres combats annoncés, notons que Marc-André Barriault, combattant de Québec et champion TKO, fera ses débuts dans l'organisation.