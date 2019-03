Victoire des Mariners et d’Ichiro Suzuki à Tokyo

La saison du baseball majeur a commencé avec une victoire de 9 à 7 des Mariners de Seattle contre les Athletics d’Oakland à Tokyo, mercredi.

La foule japonaise a ovationné Ichiro Suzuki, qui a entamé la rencontre au champ droit pour les Mariners. À 45 ans, le Nippon est devenu seulement le septième athlète de l’histoire des majeures, et le deuxième joueur de position, à participer à un match inaugural à un âge aussi avancé. Frappant neuvième, Suzuki a quitté le match en quatrième manche après avoir été retiré sur une chandelle et soutiré un but sur balles. Les Mariners ont promis qu’il allait participer aux deux rencontres de la formation au Japon, mais l’avenir du vétéran est incertain pour la suite, puisqu’il n’a frappé que deux coups sûrs en 31 présences au bâton durant le camp d’entraînement. L’an dernier, il n’avait évolué que dans 15 rencontres pour Seattle en début de saison avant d’obtenir un poste de conseiller spécial pour le président. Il n’avait conservé qu’une moyenne de .205 en 2018.

Santana fait bonne impression

Acquis des Brewers de Milwaukee durant la saison morte pour Ben Gamel, Domingo Santana a joué les héros en produisant quatre points pour les Mariners en troisième manche avec un grand chelem. Il a été imité par le joueur d’arrêt-court Tim Beckham, qui a claqué un circuit en cinquième manche, produisant deux points avec trois coups sûrs en autant de présences durant la rencontre.

Du côté des A’s, Khris Davis (deux points produits), Matt Chapman (trois points produits) et Stephen Piscotty ont aussi sorti la balle du terrain.

Le lanceur partant Marco Elias Gonzales (1-0) a remporté la victoire pour les Mariners en accordant trois points en six manches, tandis que son coéquipier Hunter Strickland a sauvegardé la rencontre en neuvième manche.

Le partant d’Oakland Mike Fiers (0-1) a subi la défaite, lui qui a donné cinq points en seulement trois manches.