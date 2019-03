FOURNIER, Margot

(née Marguerite Marquis)



À Laval, le 18 mars dernier, à l'âge de 97 ans et 11 mois, notre Margot nous a quittés.Épouse de feu Jules Fournier, elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Francine Marcotte), Lise (Corinne Leroy), Denis (Ginette Gaulin) et feu Caroline. Elle quitte également son frère Gérald, ses soeurs Gisèle (Gaétan Tremblay), Lucie (André Laurin) et Micheline, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier toute l'équipe de La Cité de la santé ainsi que la Résidence La Luciole pour leur humanisme et leur professionnalisme.Nous vous accueillerons pour lui rendre un dernier hommage et célébrer sa vie ce dimanche 24 mars de 14h à 17h au complexe funéraire