6 choses à savoir sur le diabète de type 2

Que ce soit à la télévision, à la radio ou dans un souper en famille, nous avons tous déjà entendu son nom. Le diabète de type 2 représente 90% des cas de diabète diagnostiqués à travers le monde.

Ce trouble de l’organisme est pourtant plus complexe qu'il n'y paraît. Voici un petit guide pratique pour mieux s’y retrouver!

1. La maladie

Une fois digéré, le sucre contenu dans certains aliments passe dans notre sang afin d’assurer un apport énergétique à nos cellules. C’est une hormone sécrétée par notre pancréas, l’insuline, qui assure le bon traitement de ce glucose.

Le diabète de type 2 est une maladie chronique qui fait son apparition lorsque le corps a de la difficulté à produire ou à utiliser l’insuline correctement. Le corps se trouve alors avec un surplus de sucre dans le sang: c’est l’hyperglycémie.

Les personnes affectées par le diabète de type 1 sont caractérisées par une absence totale d’insuline. Dans leur cas, le diagnostic se fait généralement durant l’enfance ou l’adolescence. Les personnes qui souffrent du diabète du type 2, quant à elles, le découvrent généralement plus tard dans leur vie. Toutefois, avec l’augmentation du taux d’obésité et de la sédentarité, il arrive de diagnostiquer un diabète de type 2 chez des adolescents.

2. Les causes

On ne connaît pas la cause exacte du diabète de type 2.

On sait pourtant que l’hygiène de vie et les facteurs génétiques jouent beaucoup sur le risque de diagnostic. Ainsi, on associe les causes suivantes au diabète de type 2:

Compter un parent de premier degré (père, mère, frère ou sœur) qui souffre de la maladie;

Présenter un surpoids;

Vivre un mode de vie sédentaire;

Dépasser la quarantaine;

Avoir connu le diabète gestationnel ou avoir accouché d’un bébé de plus de 4 kilos.

3. Les symptômes

Une faim et une soif constante;

Une vision brouillée;

De la fatigue démesurée;

Une envie d’uriner anormalement récurrente.

4. Le diagnostic

Des analyses sanguines prescrites par votre médecin peuvent mettre en lumière la présence d’une hyperglycémie. Selon le degré de sévérité, on peut parler d’intolérance au glucose, de prédiabète ou de diabète.

5. La prévention

Il est possible de prévenir la maladie ou, si vous êtes à risque, de retarder son apparition. Comment? En adoptant de saines habitudes de vie!

Maintenir un poids santé;

Adopter une alimentation saine et variée riche en fibres et pauvre en gras et en sucres ajoutés;

Être physiquement actif au minimum 2h30 chaque semaine.

6. Les traitements

Le diabète de type 2 est une maladie qui doit être suivie régulièrement par un professionnel ou une professionnelle de la santé.

Les bonnes habitudes de vie constituent l’essentiel du traitement de la pathologie.

Lorsque les saines habitudes de vie ne suffisent pas à contrôler adéquatement la glycémie, il est fréquent de devoir avoir recours aux médicaments.

Plusieurs médicaments sont disponibles sous formes orales, mais aussi sous forme d’injection. Ceux-ci sont très efficaces et peuvent permettre d’éviter les complications à long terme du diabète. Votre pharmacien ou votre pharmacienne pourrait, sous certaines conditions, ajuster ces traitements.

Notez enfin qu'il existe également des applications comme Mon Diabète qui peuvent vous épauler dans le suivi quotidien de votre diabète.

Si vous recevez un diagnostic de diabète de type 2, ne vous inquiétez pas! Votre pharmacien ou votre pharmacienne pourrait vous apporter le soutien nécessaire.