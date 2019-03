Adieu Second regard

Je n’étais pas un habitué de Second regard, l’émission consacrée aux affaires religieuses de Radio-Canada, animée par Alain Crevier, mais il m’arrivait de la regarder, et chaque fois avec intérêt. C’était ce qu’on appelle de la télévision intelligente sans être platement pédagogique.

Intelligence

Certes, elle penchait un peu toujours « à gauche » avec une perspective politiquement correcte. Le diffuseur public est ce qu’il est. Cela n’empêchait pas l’émission de nous aider à mieux comprendre les grands courants qui traversent notre temps. À une époque où la télévision n’est que quizz, téléréalité et cuisine, cela tranchait.

Mais tout cela, désormais, est du passé. On l’a appris avant-hier, Second regard ne reviendra pas en ondes. Radio-Canada nous assure que le mandat de l’émission se poursuivra autrement. Mais personne n’est vraiment dupe. Car le retrait de Second regard s’inscrit dans une tendance lourde, soit la disparition progressive des émissions d’idées, qui proposent une réflexion sur la société.

De même, les émissions de débat n’ont plus la cote. Elles sont jugées trop contradictoires avec l’exigence absolue du divertissement obligatoire.

Soyons honnêtes : notre paysage télévisuel prend aujourd’hui l’allure d’une éternelle mise en scène des vedettes par elles-mêmes. Elles bavardent, s’admirent et se croient passionnantes.

Je veux bien que certaines soient intéressantes, et je le reconnais sans mauvaise foi. Mais je suis persuadé de ne pas être le seul à en avoir marre du commérage des célébrités de deuxième zone qui n’en finissent plus de parler d’elles, comme si leurs réflexions sur la vie étaient automatiquement éclairantes.

La disparition de Second regard, de ce point de vue, devient un symbole : même les derniers bastions de la télévision cultivée tombent. Même les institutions télévisuelles les plus établies ne sont plus intouchables. Pourtant, ce que réclame une partie du public, ce n’est pas de transformer la télévision en université, mais qu’on lui redonne au moins un peu de sens.

Globalement, ce qu’il faudrait, c’est une télévision qui se donne aussi comme mission d’élever la vie publique, de la tirer vers le haut, en s’adressant à l’intelligence du commun des mortels, qui est moins bête qu’on ne le croit.

Voici quelques idées : on pourrait créer une émission qui s’intéresse au mouvement des idées. On pourrait même en consacrer une aux grands débats qui traversent notre temps. Et pourquoi pas une émission consacrée aux livres ? Qu’on ne me comprenne pas mal. Je ne souhaite pas imposer mes obsessions à la télévision. Mais j’ai tendance à croire que cette dernière a une mission culturelle, sociale, intellectuelle.

Télévision

À tout le moins, il faudrait créer quelques lieux culturels où pourraient se réfugier ceux qui n’en peuvent plus de la bêtise ambiante. Réclamer cela, ce n’est pas demander la lune.

Il ne sert probablement à rien de lancer un SOS Second regard. Mais si sa disparition pouvait alerter le commun des mortels sur le triste état de la vie des idées dans l’espace public, ce serait déjà ça de pris.