Agenda du week-end

Sur la Promenade Wellington

Photo Caroline Perron Photographies

« Pour une 9e édition, Cabane Panache et Bois rond s’installera sur la rue Wellington et le plus gros party de bois en ville donnera envie de fêter fort ! Quoi de mieux que de la musique festive pour faire gigoter les bottes en caoutchouc, de la bonne bouffe pour se remplir la bedaine et de l’eau-de-vie pour se désaltérer le gorgoton ? » Il y aura des activités pour toute la famille.

Vendredi, 17 h à 21 h, samedi, 11 h à 19 h, dimanche, 11 h à 17 h. promenadewellington.com

Jordan Officer

Photo Geneviève Bellemare

Vendredisoir, Jordan Officer, lauréat du dernier Félix de l’album de l’année catégorie Jazz, donnera un spectacle à l’Entrepôt de Lachine à 20 h. Il présentera plusieurs autres spectacles au cours des prochaines semaines : samedi à Magog, le 29 mars, à Terrebonne, le 6 avril, à l’église St Jax à Montréal, le 20 avril, à Frelighsburg, etc.

Jazz ou Voix

Photo https://www.onjm.ca

Samedi, 19 h 30, au Théâtre Rouge du Conservatoire (4750, rue Henri-Julien), l’Orchestre national de jazz fera revivre le grand classique Fuego Cubano de Stan Kenton, avec 27 musiciens sur scène. Tarif : 20 $ ou 8 $ pour les étudiants. Également, le Festival de la Voix nous propose plusieurs spectacles jusqu’au 31 mars, dont celui de l’Ensemble Caprice, vendredi 20 h à l’église de la Présentation de Dorval, et celui de Natalie Choquette, samedi à 14 h, au Jean XXIII High School de Dorval.

FIFA

Jusqu’au 31 mars a lieu le Festival international du film sur l’art dans plusieurs salles de Montréal. On pourra voir des films sur l’architecture, le théâtre, la peinture, la danse, la technologie, les arts d’ici et d’ailleurs, des portraits d’artistes, etc. Consultez le site pour faire votre choix.