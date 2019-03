Alerte de tempête: plus de 25 cm de neige à prévoir dans certaines régions

Environnement Canada a mis diverses régions du Québec en alerte jeudi à l’approche d’une tempête hivernale qui devrait laisser entre 10 et 30 centimètres de neige sur certains secteurs.

Les météorologues du gouvernement ont lancé un bulletin météorologique spécial en fin d’avant-midi jeudi, mettant les Québécois en garde contre «une intense dépression qui remonte la côte est des États-Unis».

Tout dépendant des secteurs, la tempête pourrait laisser entre 10 et 30 centimètres de neige en plus de causer divers problèmes le long des côtes.



Avertissements d’Environnement Canada



Dans la grande région de Québec, un avertissement d’onde de tempête a été mis en vigueur en raison des forts vents qui accompagneront le système.

Des débordements côtiers pourraient survenir en raison de la période «de marées à fortes amplitudes» qui amplifiera la situation. Jusqu’à 25 centimètres de neige pourraient s’abattre sur la région entre la nuit de jeudi à vendredi et la matinée de samedi.

La région de Charlevoix et la Réserve faunique des Laurentides pourraient quant à elles recevoir plus de 30 centimètres de neige, mélangées à des conditions hivernales dangereuses. Environnement Canada prévient que les déplacements seront difficiles dans ces secteurs.



Plus au sud, les experts peinent encore à distinguer clairement sous quelle forme tomberont les précipitations, qui pourraient bien débuter sous forme de pluie avant de se transformer en forte neige.

Prévisions pour différentes régions du Québec de la nuit de jeudi à vendredi, jusqu’à samedi matin

Québec

15 à 25 centimètres de neige

Forts vents qui pourraient causer des débordements côtiers

Charlevoix

Plus de 30 centimètres de neige

Outaouais

Pluie suivie de 5 à 15 centimètres de neige

Estrie

15 à 25 centimètres de neige

Beauce

15 à 25 centimètres de neige

Centre-du-Québec

Pluie suivie de 10 à 15 centimètres de neige

Lanaudière

Pluie suivie de 10 à 15 centimètres de neige

Laurentides

15 à 25 centimètres de neige

Mauricie

15 à 25 centimètres de neige

Montréal/Laval

Pluie suivie de 10 à 15 centimètres de neige

Bas-Saint-Laurent/Gaspésie