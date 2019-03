Baseball au Stade olympique : «on espère 25 000 personnes par match»

Les préparatifs vont bon train au Stade olympique en vue des matchs préparatoires du baseball majeur prévus, lundi et mardi prochains, entre les Blue Jays de Toronto et les Brewers de Milwaukee.

Pendant que les médias étaient invités à constater l’état des travaux, jeudi après-midi, il a été mentionné que la vente des billets allait plutôt bien.

«Nous sommes au même rythme que l’an passé, a ainsi informé Christine Montreuil, gestionnaire des relations avec les médias pour la compagnie evenko. On espère 25 000 personnes par match.»

Environ 20 000 billets par jour seraient déjà vendus. En mars 2018, un total de 51 151 spectateurs avaient assisté aux rencontres, également présentées lundi et mardi, entre les Blue Jays et les Cardinals de St. Louis.

Appel à la population

En marge des prochains matchs, l’homme d’affaires Stephen Bronfman, qui poursuit ses efforts visant un retour du baseball majeur à Montréal, a pour sa part pris soin de publier un communiqué, jeudi matin, qui avait des allures d’appel à la population.

«Joignez-vous à nous pour célébrer les 50 ans des Expos de Montréal», pouvait-on y lire.

Il a ainsi rappelé que l’occasion était belle pour commémorer le 50e anniversaire de l’arrivée d’un club du baseball majeur dans la métropole québécoise.

«Les Expos ont commencé leur première saison au printemps de 1969 au parc Jarry. Toutes les célébrations, qui se dérouleront au cours des prochains jours et mois, nous permettront de revivre de grands moments de l'histoire des Expos et de démontrer de nouveau notre passion et notre attachement collectif pour ce grand sport et cette équipe unique», a-t-il écrit.

Des jeunes sur le terrain

Avant ces deux matchs préparatoires entre les Blue Jays et les Brewers, plusieurs activités dédiées aux jeunes joueurs et aux entraîneurs se dérouleront au Stade olympique, vendredi et samedi, avec la collaboration de Baseball Québec. La petite-fille de Jackie Robinson sera également sur place samedi, dans le cadre des activités du 100e anniversaire de cette légende du baseball qui a notamment évolué avec les Royaux de Montréal.

Plusieurs anciens des Expos sont par ailleurs attendus à Montréal lors des prochains jours, dont le gérant Felipe Alou. En plus des cérémonies d’avant-match, un hommage sera rendu à Rusty Staub avant les parties de lundi et mardi au Stade olympique.