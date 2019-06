Beauté : 10 tendances maquillage du printemps

Que vous ayez envie d’adopter une nouvelle teinte de rouge à lèvres ou de prendre rendez-vous chez le coiffeur afin de changer de tête, l’arrivée du printemps représente l’occasion idéale pour apporter quelques changements à votre routine beauté. Faites le plein d’idées en vous inspirant des défilés!

À voir aussi: Mode : 10 tendances phares du printemps

1. Le teint lumineux

Lorsque le mercure grimpe, le look frais et naturel représente votre meilleur allié. Pour un maximum d’éclat, misez sur une peau bien hydratée. Ensuite, appliquez une base de maquillage illuminatrice ainsi qu’une crème teintée fluide. Il ne reste plus qu’à ajouter une touche d’enlumineur sur vos pommettes, votre nez et votre lèvre supérieure.

Brock Collection

Photo: vogue.com (Brock Collection)

2. Les fards vibrants

Offrez une touche pop à votre regard en osant les nuances vives. Sur une peau naturelle, appliquez une ombre à paupières à texture mate et poudrée à l’aide d’un pinceau. Soyez créatives et n’ayez pas peur de faire monter l’intensité d’un cran. Vous préférez un résultat plus subtil? Optez pour un trait d’eyeliner rose ou aqua!

Marc Jacobs

Photo: vogue.com (Marc Jacobs)

3. Les sourcils naturels

Faites vos adieux à la pince à épiler et redécouvrez l’authenticité de votre regard! Cette saison, l’étape cruciale en ce qui a trait à vos sourcils est de les brosser. Par la suite, utilisez un peu de cire ou de gel translucide afin de les fixer. Si votre arcade sourcilière est peu fournie, misez sur une formule en poudre pour obtenir un résultat naturel.

Balmain

Photo: vogue.com (Balmain)

4. La bouche écarlate

Le rouge vif sera sur toutes les lèvres ce printemps! Cette nuance affirmée et glamour se réinvente toutefois légèrement en adoptant l’effet velouté. Pour une tenue irréprochable, hydratez vos lèvres avec un baume, dessinez le contour avec précision et appliquez votre rouge à lèvres à l’aide d’un pinceau.

Photo: vogue.com (Chanel)

5. La touche orangée

Fiez-vous à cette nuance vitaminée pour vous donner un air de vacances! Au cœur de l’été, les paupières orangées feront leur effet, mais afin de débuter la saison tout en douceur, misez plutôt sur un blush pêche ainsi qu’une moue colorée d’une teinte abricot.

Altuzarra

Photo: vogue.com (Altuzarra)

6. La raie au milieu

Sur cheveux ondulés, parfaitement lissés ou attachés en queue de cheval, la raie au milieu a tout bon. Oubliez l’idée préconçue qu’elle donne un air de petite fille sage. Cette ligne droite apporte un aspect sophistiqué à une coiffure effectuée en deux temps trois mouvements.

Valentino

Photo: vogue.com (Valentino)

7. Les accessoires

Si vous avez conservé vos fameuses barrettes populaires dans les années 1990, c’est maintenant l’heure de les ressortir. Et c’est sans oublier le serre-tête et le carré de soie! Les accessoires pour les cheveux sont vos armes de prédilection afin de laisser place à votre créativité.

Versace

Photo: vogue.com (Versace)

8. Le carré court

En plus de structurer le visage, le carré qui frôle la mâchoire se marie à merveille à une frange. De plus, côté mise en plis, il s’adapte à toutes les envies! Pour un maximum de style, utilisez une laque afin de coiffer vos mèches vers l’arrière.

Brandon Maxwell

Photo: vogue.com (Brandon Maxwell)

9. Les vagues

Cette saison, préférez les ondulations naturelles aux boucles réalisées à l’aide d’un fer. Pour un effet des plus romantiques, il suffit d’appliquer une formule rehausse-boucles sur vos cheveux mouillés et de les laisser sécher à l’air libre ou d’utiliser un diffuseur.

Hermès

Photo: vogue.com (Hermès)

10. Le chignon

Oubliez le style trop formel, la coiffure de l’été se veut déstructurée! Rassemblez vos cheveux en un chignon haut tout en prenant soin de laisser retomber quelques mèches autour de votre visage. Voilà, le tour est joué!

Fendi

Photo: vogue.com (Fendi