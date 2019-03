CLARKE, Dominic



15 novembre 1982-12 mars 2019Subitement, à Blainville, le 12 mars 2019 à l'âge de 36 ans, est décédé M. Dominic Clarke, époux de Mélanie Dandurand.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Eva, Anthony et Florence, ses parents: Charles Clarke et Monique Royer, son frère Matthew (Anissa Séghier), ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 22 mars de 14h30 à 17h30 au118 rue de la GareSaint-Jérôme, J7Z 0J1Prière de ne pas envoyer de fleurs.