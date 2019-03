C'est terminé les bouteilles d'eau à l'Université Laval

Après les pailles, les ustensiles à usage unique, les contenants de lait à café et les bâtons de plastique, l’Université Laval fait une croix sur les bouteilles d’eau, qui ne seront plus vendues sur le campus.

Le retrait complet des bouteilles d’eau sera effectif à compter du 1er septembre prochain.

«Ça fait partie de notre démarche en alimentation responsable, en cours depuis plusieurs années, dans le but d’essayer d’aider la communauté à faire des changements au niveau de leurs habitudes de consommation», affirme la porte-parole de l’Université Laval, Andrée-Anne Stewart.

D’autres mesures environnementales sont à prévoir au cours des prochains mois, précise Mme Stewart. L’Université «approfondira la réflexion avec les exploitants alimentaires pour diminuer encore davantage l’utilisation de tous les articles à usage unique sur le campus, incluant l’ensemble des boissons en bouteille de plastique à usage unique», peut-on lire dans le communiqué émis par l’établissement.

L’Université Laval compte aussi augmenter l’approvisionnement en produits locaux et durables dans les services alimentaires, en plus d’augmenter l’offre végétarienne et végétalienne sur le campus.

Un projet de recherche sera par ailleurs réalisé cette année sur le campus, visant à mesurer les effets du retrait de la vente de bouteilles d’eau à usage unique sur les habitudes de consommation des étudiants.