Drouin a quand même réussi à dormir

Avant cette rencontre, Jonathan Drouin avait été blanchi dans 16 de ses 17 derniers matchs. Son dernier but remontait au 7 février contre les Jets.

« Oui, c’est un soulagement, mais ce n’est pas une chose à laquelle je pensais tout le temps. Vous avez fait des histoires avec ça et vous y avez pensé plus que moi. »

– Jonathan Drouin

Un but ne fait pas une carrière, et sa présence sur l’attaque massive, soulève toujours des interrogations. Néanmoins, Joel Armia a inscrit un rare but du Canadien en supériorité numérique.

« Nous avons connu des difficultés en supériorité numérique, mais nous devons continuer d’y croire. Ce but a fait du bien. Je sais qu’il s’agit de mon premier. C’est assez cool. »

– Joel Armia

L’unité de Paul Byron, Nate Thompson et Jordan Weal a un potentiel intéressant. D’ailleurs, l’entraîneur du Canadien n’a pas hésité à en faire l’éloge.

« C’est un trio sur lequel il y a un centre gaucher et un centre droitier. Ce soir [jeudi], je l’ai utilisé contre le trio de (Casey) Cizikas, mais je n’hésiterais pas à l’utiliser contre un trio plus haut dans la hiérarchie. »

– Claude Julien

Le Canadien vient de livrer une troisième bonne performance de suite, après l’amère défaite à Long Island. De quoi redonner confiance au groupe, malgré la tâche ardue qui l’attend.

« Il faut poursuivre dans la même veine. Encore une fois, on ne peut contrôler ce que les autres équipes font. On doit continuer de se concentrer sur la tâche que nous devons accomplir. »

– Shea Weber