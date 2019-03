Entrevue: Shayne Corson honore la mémoire de son père

L’ancien joueur du Canadien de Montréal Shayne Corson aura une pensée pour son défunt père quand il se déplacera dans la région de Montréal, dimanche, pour l’événement caritatif Expos Fest visant à amasser des sous pour les enfants atteints de cancer.

Encore aujourd’hui, Corson parle difficilement du décès de celui qu’il considérait comme son meilleur ami. Paul Corson avait 45 ans quand il a succombé à un cancer de l’œsophage.

«Honnêtement, je ne connais pas la date exacte de sa mort. Je sais que c’était en février 1993, mais c’est une date que j’ai bloquée de ma mémoire, a-t-il indiqué jeudi, dans une touchante entrevue téléphonique. C’est la chose la plus difficile pour moi de penser à ça.

«J’étais avec les Oilers d’Edmonton et avant un match, pendant l’échauffement, on m’a demandé de sortir de la patinoire. Je pensais que j’avais été échangé, mais c’était un appel téléphonique en provenance de l’hôpital. Je savais que mon père était malade, mais je ne croyais pas qu’il allait mourir. J’ai eu le temps de lui dire que je l’aimais au téléphone et il est décédé peu de temps après.»

Corson avait déjà effectué un premier séjour de six saisons complètes avec le Canadien quand son père est décédé. L’attaquant est revenu à Montréal de 1996 à 2000, vivant une période dépressive ponctuée d’attaques de panique. Il a longtemps eu peur d’être atteint de la même maladie que son père et de mourir en bas âge.

Heureux de rencontrer les partisans

À 52 ans, Corson vit maintenant un peu mieux avec ses démons.

«C’est difficile de parler de l’anxiété parce que ce n’est pas tout le monde qui comprend ce que c’est, a-t-il noté. C’est quelque chose de terrible. Mais en parler, c’est la première étape pour mieux gérer ça. J’aime en parler et croire que cela peut avoir un impact sur d’autres personnes. Je rappelle qu’il est possible d’aller chercher de l’aide.»

Dans cette même veine, Corson se dit très heureux de venir à Laval ce week-end afin d’appuyer une cause, soit la Fondation Kat D DIPG, et de rencontrer des partisans. Puisque l’événement rassemblera surtout des anciens joueurs des Expos de Montréal, le hockeyeur aura sans doute l’occasion de parler également de sa passion pour le baseball.

«Montréal mérite d’avoir un club de baseball, a-t-il d’ailleurs lancé. Quand je jouais à Montréal, je connaissais quelques joueurs des Expos, mais je me souviens surtout qu’à mes débuts, Tim Raines était venu faire une visite dans le vestiaire pour nous parler. J’étais vraiment impressionné.»

Côté baseball, l’Ontarien a surtout suivi les prouesses des Blue Jays de Toronto, gardant un précieux souvenir des conquêtes de la Série mondiale, en 1992 et 1993.

«Il y a eu ce circuit de Joe Carter [en 1993] et sa fameuse course autour des buts. Ça, c’était un moment magique!», s’est-il rappelé.

Le Canadien en séries?

Concernant le hockey, Corson continue naturellement de suivre le rendement du Canadien, souhaitant le meilleur pour le directeur général Marc Bergevin, qui a été brièvement son coéquipier chez les Blues de St. Louis.

«Ils sont tout près des séries et si j’avais un conseil à donner aux joueurs, c’est d’y aller présence par présence, a suggéré Corson. Il faut tout donner sur la patinoire et jouer avec le plus de hargne possible à chaque fois qu’on est sur la patinoire.»

Au-delà de son passage à l’Expos Fest, Corson a multiplié les efforts, au fil des ans, pour le financement du Centre régional de cancérologie de Simcoe Muskoka, annexé à l’Hôpital Royal Victoria, à Barrie, en Ontario. C’est sa façon à lui de rendre hommage à son père.