Et la meilleure ville de travail pour les jeunes est... Edmonton !

Catherine Courchesne – 37e AVENUE

Parmi les villes du Canada, c’est à Edmonton qu’il vaut le mieux travailler quand on est en début de carrière, selon le tout nouvel Indice du travail urbain de YouthfulCities. Survol des résultats.

Partout au Canada, on parle de vieillissement de la population, de départs massifs à la retraite et de pénurie de main-d’œuvre. Ce discours est tellement présent qu’on en vient à oublier qu’il existe des jeunes avides de travailler.

Sachant que 87 % des jeunes Canadiens de 15 à 29 ans habitent en milieu urbain, il est intéressant de se demander dans quelle ville canadienne ces derniers trouveraient le plus plaisir à travailler. L’Indice du travail urbain de YouthfulCities tente de répondre à cette question.

L’Indice du travail urbain

YouthfulCities, un groupe d’entreprises sociales basé à Toronto, œuvre à revitaliser les villes en invitant les jeunes à devenir des acteurs de changement urbains. Pour ce faire, YouthfulCities constitue une base de connaissances unique sur les villes, dont fait partie l’Indice du travail urbain. Cet Indice, financé par Objectif avenir RBC, classe 21 villes canadiennes selon 16 attributs qui regroupent 48 indicateurs au total.

Les thèmes et attributs

YouthfulCities a consulté 170 Canadiens de 15 à 29 ans pour savoir ce qui était important pour eux dans le travail en ville. Les thèmes abordés étaient l’abordabilité des biens et services (vêtements, aliments, logement, services publics, transport, santé et loisirs), l’éducation (accès, coût et apprentissage intégré au travail), l’entrepreneuriat (accès, esprit entrepreneurial et attitude du gouvernement à l’égard de l’entrepreneuriat) et l’emploi (emplois de base et de carrière, profil économique et programmes d’emploi).

Les résultats

Une ville parfaite pouvait obtenir un maximum de 1 310 points. C’est la ville d’Edmonton qui est arrivée en tête de peloton, avec 713,86 points. En deuxième position, on trouve Montréal (708,13 points), suivie de près par Ottawa (697,91 points).

Selon Robert Barnard, fondateur et PDG de YouthfulCities, Edmonton s’est démarquée en se classant parmi les dix premières villes pour les quatre thèmes. Elle a obtenu un score particulièrement élevé en ce qui a trait à

l’abordabilité des biens et des services. Elle est également une des villes où il se crée le plus d’emplois pour les jeunes.

Pour sa part, Montréal a perdu des points principalement en raison d’un coût de la vie élevé, et Ottawa, à cause d’un manque d’emplois à temps plein.

Matière à amélioration

Peu importe le classement, toutes les villes ont du pain sur la planche afin de maximiser leur pouvoir d’attraction des jeunes travailleurs. En effet, d’après Robert Barnard, les résultats indiquent clairement que les villes doivent offrir davantage de bons emplois, de logements abordables et de soutien entrepreneurial, tout en diminuant les dettes étudiantes. Il lance donc le défi suivant aux villes canadiennes : celui d’offrir le plein emploi aux jeunes d’ici 2024.

Bien que l’Indice se veuille un portrait du travail en milieu urbain à des fins de revitalisation plutôt qu’une liste de villes gagnantes et perdantes, Edmonton a de quoi être fière de son résultat. Ce dernier l’aidera sûrement à combattre le préjugé selon lequel à Edmonton, la vie est monotone !