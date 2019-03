Football: moins de 10 M$ d’indemnités pour Kaepernick

LOS ANGELES | Colin Kaepernick, à l’origine d’un mouvement de boycott de l’hymne américain, va recevoir une indemnisation inférieure à dix millions de dollars (8,8 M EUR) de la part de la Ligue nationale de football américain (NFL) qu’il accusait de ne plus vouloir l’employer, rapporte la presse américaine jeudi.

Selon le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier, la somme que toucheront Kaepernick et son ancien coéquipier Eric Reid, sera nettement inférieur à dix millions chacun, puisque les frais d’avocat doivent encore être payés.

Les deux joueurs étaient parvenus le 15 février, à la surprise générale, à un accord à l’amiable avec la NFL pour abandonner leur procédure en justice pour entente illégale.

Ils accusaient la NFL et les 32 équipes qui la composent de s’être entendues pour ne plus les employer après le mouvement de protestation contre les violences policières visant la population noire, lancé en 2016 et attaqué par le président américain Donald Trump en 2017.

Kaepernick, 31 ans, n’a plus joué en NFL depuis la saison 2016-17.

A l’expiration de son contrat avec les San Francisco 49ers, en mars 2017, le quarterback qui avait conduit son équipe au Super Bowl 2013, la grande finale de la NFL, n’a pas retrouvé d’équipe.

Son salaire annuel était à l’époque de douze millions de dollars.