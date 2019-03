Industrie du taxi: une loi pour le client d’abord, plaide le ministre Bonnardel

Le projet de loi visant une réforme de l’industrie du taxi profitera principalement au client, mais les chauffeurs, en colère contre les mesures de déréglementation, en profiteront aussi, estime le ministre des Transports François Bonnardel.

Rappelons que le gouvernement Legault a déposé mercredi un projet de loi qui ouvre grand la porte aux entreprises numériques de transport de personnes, comme Uber, grâce à l’abolition du système de quotas qui protégeait l’industrie du taxi traditionnel.

«Avant toute chose, cette loi est pour le client, pour l’usager», a dit le ministre aujourd'hui, en entrevue à LCN.

Le ministre a souligné que la réglementation entourant cette industrie n’avait pas été modernisée depuis 50 ans.

«Il fallait trouver un équilibre entre l’industrie du taxi traditionnel et les nouvelles technologies comme Eva, Uber et possiblement Lyft», a-t-il dit.

Valeur des permis

Selon le ministre des Transports, la nouvelle loi permettra de réduire le fardeau fiscal et administratif des entreprises. On assistera aussi à la fin des «permis de quartier» et à la protection de territoire. La plaque «T», qui était réservée aux taxis et coûtait 1000 $, sera abolie, tout comme l’inspection des véhicules neufs.

«L’industrie du taxi comme on la connaît va continuer d’exister demain matin au Québec, c’est une appellation qui est réservée», souligne M. Bonnardel, qui croit que les nouvelles mesures entraîneront une saine concurrence entre les acteurs.

Une formation minimale pour les chauffeurs des nouveaux services sera déterminée prochainement.

Avec la nouvelle loi, les chauffeurs-locateurs, qui paient parfois de 300 à 600 $ par semaine pour utiliser un permis, n’auront plus à payer ce montant, fait aussi valoir le député de Granby.

«Je suis sensible au fait que certains disent: “La valeur de notre permis est plus importante que ça.” On remet un demi-milliard de dollars en argent neuf en six mois aux propriétaires qui sont à peu près 6800 au Québec.»

Il remet d’ailleurs en doute la valeur des permis avancée par les propriétaires.

«Entre la valeur des permis il y a 10, 12, 15 ans et la valeur d’aujourd’hui, on n’est pas dans les mêmes eaux», croit-il.