Je sors, je reste

Coup de cœur

CINÉMA : Nous (Us)

Du réalisateur Jordan Peel qui nous a effrayé avec le film Get Out, voilà que son nouveau long métrage d’épouvante Nous, est déjà acclamé par la critique au Festival du film SXSW d’Austin. Ce dernier confie s’être inspiré de ses propres peurs pour raconter l’histoire de la petite famille Wilson, qui ont bien hâte aux vacances dans une maison située sur le bord du lac. Après une journée à la plage, où de mauvais souvenirs d’enfance refont surface pour la mère de la famille, voilà que le clan reçoit la visite nocturne et terrifiante de quatre inconnus, qui leur ressemblent étrangement. Frissons garantis!

*Sorti le 21 mars

Je sors

GASTRONOMIE

Cabane Panache et Bois rond

Depuis hier, l’événement printanier attendu dans le Sud-Ouest, Cabane Panache et Bois rond est de retour pour une neuvième édition. La rue Wellington se transformera en cabane à sucre urbaine, jusqu’à dimanche, avec activités gratuites, prestations de musique entre autres de Random Recipe et des Vilain Pingouin, défilé de mode et bien sûr gastronomie. D’ailleurs, plus d’une vingtaine de restaurateurs et six bars offriront un menu revisité de la cuisine québécoise du temps des sucres.

*Ce soir dès 17h puis demain et dimanche dès 11h sur la Promenade Wellington à Verdun, 4019 rue Wellington

ÉDUCATION

Salon de l’apprentissage

Ce week-end, on invite les parents et leurs enfants au Salon de l’apprentissage, où l’objectif est de permettre aux petits comme aux grands de trouver des outils pour les aider à leur cheminent scolaire, du primaire au secondaire. L’événement est totalement gratuit et ouvert à tous. Il présente plus de 145 kiosques, avec des spécialistes, des produits et des services reliés à l’apprentissage.

*Demain et dimanche dès 10h à la Place Bonaventure, 800 rue de la Gauchetière

VARIÉTÉ

Rock of Ages

La comédie musicale Rock of Ages a connu un succès fulgurant à Broadway. La production débarque dans la métropole pour une soirée seulement, afin de souligner leurs 10 ans de tournée. Le spectacle nous fait voyager dans le temps, plus précisément en 1987 sur la Sunset Strip à Hollywood. Là, se trouve une fille venant d’un petit patelin qui rencontre un rocker de la grande ville. C’est alors l’amour fou! Le duo passe leur temps à chanter et à fêter au célèbre bar L.A., ROCK OF AGES. Les spectateurs pourront revivre les chansons des groupes populaires tels que Styx, Poison, Twisted Sister et Whitesnake.

*Ce soir à 19h30 à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

THÉÂTRE

La Société des poètes disparus

Le film de Tom Schulman La Société des poètes disparus revit sur les planches avec une mise en scène de Sébastien David. Le comédien Patrice Dubois se glissera dans le rôle de Monsieur Keating, incarné par Robin Williams, au grand écran. C’est donc à la prestigieuse Welton Academy que l’on retrouve ce professeur de littérature excentrique qui initie ses élèves masculins à l’amour des lettres. C’est ainsi que les adolescents formeront un club clandestin qu’ils nommeront la Société des poètes disparus.

*Ce soir à 20h au Théâtre Denise-Pelletier, 4353 rue Sainte-Catherine Est

MODE

Ouverture du Barbershop WCC x House 99 de David Beckam

C’est hier qu’a eu lieu la pré-ouverture média du premier salon de coiffure et barbier pour hommes Wild Cutting Club exclusif aux produits pour hommes House 99, élaborés par nul autre que David Beckam. Aujourd’hui, les hommes du grand public sont donc invités à tester ce nouveau barbershop, mené par Jeremy Wilde, ambassadeur de la marque et barbier de renom. Pour les clients, il est à noter qu’on y offre divers services, allant aux soins de la barbe au changement radical de coiffure.

*Aujourd’hui dès 10h au Wild Cutting Club, 5125 rue Sherbrooke Ouest

Je reste

DVD

Oscillations

Mettant en vedette Léane Labrèche-Dor et Ted Pluviose, le long métrage québécois Oscillations, réalisé par Ky Nam Le Duc pénètre dans le quotidien et les tourments d’un travailleur nocturne d’origine haïtienne de la Polytechnique de Montréal, qui reçoit un jour, la visite surprise de son frère, qui lui fait d’étonnantes confidences sur leur père décédé. Dans toute cette crise identitaire, il fait aussi la rencontre d’une étudiante au doctorat...

*Sorti le 19 mars

ROMAN

Canot Western

Canot Western est un bar mythique pour tous les chanteurs de musique country. Dans un Québec en pleine transformation, où la fin de l’omniprésence religieuse et l’amour libre se font sentir, une jeune fille prénommée Laurette voit sa vie se transformer avec l’arrivée du bar dans sa famille. Cette chronique familiale de Laurette Laurin dépeint des personnages tous colorés aux péripéties rocambolesques, dans les coulisses d’un bar western.

*Sorti le 20 mars

ROMAN

On peut-tu rester amis?

On peut-tu rester amis? C’est le titre du nouveau roman qu’offre Marie-Ève Leclerc-Dion, qui tente de savoir si l’amitié entre deux ex-amoureux est possible. Basé sur son expérience personnelle, l’auteure nous raconte le récit d’une jeune femme dans la fin vingtaine, qui décide de mettre un terme à sa relation de six ans de vie commune. Avec humour et autodérision, elle nous fait suivre la quête personnelle de son héroïne, qui croit tout de même au bon après une séparation.

*Sorti le 20 mars