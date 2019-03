La musique entre jumeaux

Il y a eu, notamment, les frères Gibb des Bee Gees. Au Québec, on a connu les sœurs Annie et Suzie Villeneuve. Voilà qu’une autre paire de jumeaux, les frères Simon et Henri Kinkead, tente de faire sa place dans le merveilleux monde de la musique.

Ils ont dans la jeune vingtaine, sont natifs de Québec et ont fait paraître un EP à la fin du mois de novembre. Précédée de la chanson Plus tard, cette collection de cinq chansons s’intitule 1995, leur année de naissance, et pour rester dans les évidences, leur duo musical a pris le nom de Kinkead.

« On a essayé de trouver des noms, mais finalement on s’est juste dit que Kinkead, ça sonne bien, c’est différent et c’est nous autres », raconte Henri.

« Dans notre société, il existe une certaine curiosité envers les jumeaux. Peut-être que c’est notre façon de se différencier des 2Frères », observe Simon avec une pointe d’amusement.

Élevés dans la banlieue ouest de Québec par des parents mordus de musique, les frangins ont tenté de se créer un groupe dès la quatrième année du primaire.

Plus tard, ils ont fait partie d’un groupe, étrangement appelé Gilles, et quand leur batteur est parti pour devenir médecin, ils ont tout bonnement poursuivi leur route musicale à deux.

Ne pas se cantonner au folk

Musicalement, Kinkead, selon ce qu’il nous donne à entendre sur son EP, sort du même moule que celui de Vincent Vallières et de tous les autres chanteurs folk-pop que le Québec a fait éclore.

Sauf que les jumeaux ne souhaitent pas rester enfermés dans un seul créneau.

« Le folk, c’est du beau songwriting, ce sont de belles paroles, mais j’ai l’impression que l’aspect musical est souvent négligé. De notre côté, on veut aller chercher des trucs qui “groovent” un peu plus, explorer des sonorités différentes, notamment avec des claviers. Pour nous sortir du carcan folk rock qui domine au Québec. Ce n’est pas mauvais, mais on pense que la pop, ça peut être plus que ça », détaille Henri Kinkead.

►En remportant récemment sa vague du concours des Apéros FEQ, Kinkead s’est assuré d’une place sur l’affiche 2019 du Festival d’été. Ils participeront à la demi-finale du concours les 8 et 9 mai.