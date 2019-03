«La vraie nature» finaliste aux Rockie Awards

Jean-Philippe Dion pourrait mettre la main sur deux Rockie Awards ce printemps, des honneurs récompensant les meilleures productions télé du monde.

Ses émissions La vraie nature et Pot inc. sont toutes deux finalistes à l’obtention d’un prix qui sera remis à Banff, en Alberta, le 10 juin prochain.

Grâce à La vraie nature, rendez-vous de confidences qui en est à sa deuxième saison à TVA, le producteur et animateur peut espérer décrocher les grands honneurs de la catégorie Style de vie. Sa série documentaire Pot inc. offerte sur Moi et Cie, pourrait quant à elle être décorée du titre de Meilleure émission d’intérêt social et d’affaires publiques.

Les Productions Déferlantes sont derrière ces deux propositions télé québécoises.

L’an dernier, les créateurs de six séries d’ici, dont la production originale du Club illico Blue Moon, avaient obtenu leur invitation pour les Rockie Awards du Festival international des médias de Banff,