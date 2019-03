Le moment de vérité

GREENSBORO, Caroline du Nord | Après avoir fait ses classes dans les catégories inférieures du stock-car pendant trois ans, Raphaël Lessard s’apprête à franchir une étape cruciale dans son parcours de pilote de course.

Le jeune espoir de Saint-Joseph-de-Beauce va en effet disputer la première de trois épreuves cette année dans la série des camionnettes Gander Outdoors samedi sur le petit ovale de Martinsville, en Virginie.

Trois courses qui, sans aucun doute, pourraient avoir une incidence directe sur la carrière qu’il caresse dans les plus hautes sphères du NASCAR.

Personne n’a douté des aptitudes exceptionnelles de ce surdoué du volant de 17 ans. Mais en sport automobile, le talent n’est pas le seul gage de succès. Plus on monte dans la hiérarchie, plus les exigences financières sont élevées.

Sans connaître les montants investis par la famille et un groupe de gens d’affaires de la région de Québec, Lessard n’a pas le choix de livrer la marchandise. En d’autres mots, ça passe ou ça casse.

Mais on lui donne quand même les moyens de s’exprimer. Pour passer à cet échelon supérieur, considéré comme la troisième division majeure du NASCAR, il s’est associé à l’écurie de Kyle Busch (KBM), qui lui avait préparé sa voiture l’an dernier dans la catégorie des Super Late Models.

Des arrêts chez Joe Gibbs

Lessard a passé la journée de mercredi dans les ateliers de l’écurie de Joe Gibbs (qui fait courir ce même Busch en Coupe Monster Energy) à Mooresville, en Caroline du Nord, pour apprivoiser ses arrêts aux puits de ravitaillement et découvrir son nouvel environnement.

« C’est une facette importante des courses en camionnettes, a expliqué le Québécois en entrevue au Journal. Je dois mettre toutes les chances de mon côté. Tout s’est bien passé lors des diverses simulations qu’on a effectuées pour le changement de pneus et l’ajout de carburant. »

N’empêche que Lessard va se présenter à Martinsville en terrain inconnu. Non seulement il n’a jamais piloté un bolide de la Série Gander Outdoors (ni même en essais privés), mais il en sera aussi à ses premiers tours de roue sur ce court tracé d’un demi-mille, considéré comme l’un des plus exigeants aux États-Unis.

« J’ai juste hâte de courir »

Lessard garde la tête haute. Il ne se sent pas intimidé par l’énorme défi qui se présentera à lui en fin de semaine.

« Je suis prêt à faire face à la musique, raconte-t-il. Il était temps de passer à autre chose. C’est comme si j’étais resté trop longtemps dans les catégories inférieures.

« J’ai juste hâte de courir et non, je ne suis pas stressé. Je veux simplement bien faire, même si la compétition est forte. J’ai encore beaucoup de choses à apprendre, poursuit-il. Ce sera pour moi un week-end d’apprentissage.

« Tout bon pilote est capable de performer partout où il passe. J’ai connu du succès ces dernières années, même si je ne connaissais pas les pistes que j’ai visitées. Je ne suis pas inquiet. »

Terminer la course

Lessard aura peu de temps pour se familiariser avec sa nouvelle monture. Deux séances d’essais privés d’à peine 50 minutes chacune se déroulent vendredi à 13 h 05 et à 15 h 05 respectivement. Elles auront été précédées d’une autre séance de 50 minutes, à 11 h 05, réservée aux recrues dont il fait partie.

Après la séance de qualifications, prévue samedi à 10 h 40, la course de 250 tours sera lancée à 14 h la même journée.

« Je n’ai pas réellement d’attentes si ce n’est que d’éviter les ennuis mécaniques et les accrochages. Mon souhait, c’est de terminer cette première course », a-t-il conclu.